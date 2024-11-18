Заброшенная ферма горит в Стругокрасненском районе
Возгорание произошло на территории заброшенной фермы в деревне Велени Стругокрасненского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
На территории заброшенной фермы загорелся мусор на площади 500 квадратных метров.
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня.
По предварительным данным, причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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