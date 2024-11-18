Псковский международный аэропорт заплатит компании «Азимут» за повреждённую антенну самолёта

16:52, 18 ноября 2024, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области взыскал с псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» в пользу авиакомпании «Азимут» 72 тысячи 102 рубля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.

18 августа 2022 года при обслуживании самолета авиакомпании сотрудник аэропорта повредил антенну воздушного судна, в результате компания понесла убытки в размере 72 тыс. рублей.

Авиакомпания направила в адрес аэропорта претензию с требованием о возмещении убытков, которая ответчиком признана, однако денежные средства в авиакомпанию не поступили.

Указанный факт послужил основанием для обращения авиакомпании с исковым заявлением в суд.