Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жизнь в теле покойника продолжается четыре дня, выяснили учёные

Ученые из Вашингтонского университета, Алабамского университета и Института эволюционной биологии Макса Планка выяснили, что молекулярная жизнь в теле продолжается четыре дня после физической смерти. Об этом сообщил сайт Biorxiv.

Скончавшегося несколько суток фактически можно считать живым, поскольку часть генов продолжает функционировать и проявлять повышенную активность. В подтверждение теории учёные провели эксперименты на лабораторных мышах. Их умерщвляли и брали образцы тканей, изучая состояние мРНК. Речь идет о матричной или информационной рибонуклеиновой кислоте. В итоге оказалось, что в мёртвых мышах синтез мРНК и экспрессия генов продолжались. Активность зафиксировали у более чем тысячи генов.

Некоторые наследственные факторы начинали работу через несколько минут после смерти, но были и те, что функционировали спустя четыре дня. Фактически организм покойника продолжал синтезировать белки. Пока ученые не выяснили, почему гены усиленно работают после смерти.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 ноября 2024

Валерий Зайцев проконтролировал ход капитального ремонта детской школы искусств в Печорах
18 ноября 2024

Выборы в детсовет при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области прошли в Пыталово
18 ноября 2024

Прощание с погибшим подростком Максимом Новинским пройдёт в Великих Луках 19 ноября
18 ноября 2024

Специалисты из Санкт-Петербурга обменялись опытом с псковскими спасателями
18 ноября 2024

Груз с пиломатериалами из Псковской области отправят на передовую
18 ноября 2024

Дмитрий Быстров встретился с активистами школ Острова
18 ноября 2024

17 дипломов выиграли студенты Псковской области на конкурсе «Большая перемена»
18 ноября 2024

Сотни образов представили участники VIII конкурса национального костюма Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...