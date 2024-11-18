Жизнь в теле покойника продолжается четыре дня, выяснили учёные

08:15, 19 ноября 2024, ПАИ

Ученые из Вашингтонского университета, Алабамского университета и Института эволюционной биологии Макса Планка выяснили, что молекулярная жизнь в теле продолжается четыре дня после физической смерти. Об этом сообщил сайт Biorxiv.

Скончавшегося несколько суток фактически можно считать живым, поскольку часть генов продолжает функционировать и проявлять повышенную активность. В подтверждение теории учёные провели эксперименты на лабораторных мышах. Их умерщвляли и брали образцы тканей, изучая состояние мРНК. Речь идет о матричной или информационной рибонуклеиновой кислоте. В итоге оказалось, что в мёртвых мышах синтез мРНК и экспрессия генов продолжались. Активность зафиксировали у более чем тысячи генов.

Некоторые наследственные факторы начинали работу через несколько минут после смерти, но были и те, что функционировали спустя четыре дня. Фактически организм покойника продолжал синтезировать белки. Пока ученые не выяснили, почему гены усиленно работают после смерти.