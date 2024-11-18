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Общество

Сразу 78% соискателей из Псковской области уволились с последнего места работы по собственному желанию

Сразу 78% соискателей из Псковской области уволились с последнего места работы по собственному желанию, сообщает hh.ru, ссылаясь на данные четвёртого квартала.

Ещё в третьем квартале доля таких респондентов составляла 69%, год назад – 67%. Сегодня доля россиян и в том числе жителей Псковской области, которые решили сменить работодателя сами, без воздействия внешних причин, находится на максимальном уровне за всю историю наблюдений – то есть, с 2015 года включительно. На самом низком уровне показатель находился в 3 квартале 2020 года, тогда лишь 46% соискателей рассказали, что ушли по собственному желанию.

На минимальном за последние два года уровне находится доля тех соискателей, кого уволили по сокращению штата (всего 4%), а также за нарушение трудовой дисциплины (лишь 1% опрошенных назвали этот вариант). Увольнения в связи с сокращением штата чаще всего фиксировались во 2 квартале 2015 года, а также во 2 и 3 кварталах 2020 года – по 20% соискателей тогда рассказали, что их сократили на работе.

Чаще всего по собственному желанию увольняются юристы (81%), работники спорта и бьюти-индустрии (80%), менеджеры по продажам (79%), а реже всего – охранники, специалисты по безопасности (61%), домашний, обслуживающий персонал (66%) и топ-менеджеры (68%).

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