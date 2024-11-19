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Общество

Псковский музей приглашает отметить День матери

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В честь этого праздника Музейный образовательный центр проводит семейную акцию «В музей вместе с мамой». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Мамы с детьми в этот день смогут посетить экспозиции и выставки музейных комплексов «Двор Постникова» и «Палаты у Сокольей башни» по льготному билету. Объекты работают с 11:00 до 18:00 (касса до 17:30).

Кроме этого, на каждом объекте Псковский музей-заповедник подготовил бесплатное интерактивное мероприятие (по предварительной записи). В Палатах у Сокольей башни в 13:00 для гостей подготовили мастер-класс «Игрушки-стригушки». Запись по телефону: 8 (8112) 33-13-90 (доб.1).

Во Дворе Постникова в 14:00 пройдёт культурно-просветительское мероприятие «В гости к псковскому купцу». Запись по телефону: 8 (8112) 29-22-60.

Количество мест ограничено.

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