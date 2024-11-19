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Экономика

Специалисты проведут для псковичей вебинар об обязанностях граждан по уплате налогов

Вебинар, в рамках которого псковичам расскажут о содержании налогового уведомления об имущественных налогах за 2023 год, проведёт УФНС России по Псковской области 20 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Спикером выступит заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества № 1 Татьяна Василевко.

Участники онлайн-сессии смогут задать уточняющие вопросы по заявленной теме и получить квалифицированные ответы. Принять участие в мероприятии можно, подключившись по ссылке.

Напомним, что проведение более 20 мероприятий запланировано в четвёртом квартале 2024 года. Целью вебинаров является повышение осведомлённости налогоплательщиков об изменениях налогового законодательства и формирование навыков их использования в жизни.

С полным графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте УФНС России по Псковской области.

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