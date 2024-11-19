Пушкинский заповедник отметит именины в Пскове

16:00, 19 ноября 2024, ПАИ

21 ноября, в день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, музей-заповедник «Михайловское» отмечает свои именины: престольный праздник сельца Михайловского — мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Центральные события этого дня в нынешнем году будут проходить в усадьбе Беклешова в Пскове (Георгиевская, 4), где работает постоянное представительство музея-заповедника «Михайловское». В 12:00 начнется встреча с хранителем музея «Пушкинская деревня» Вячеславом Козминым. Лекция-беседа, которую он проведёт, называется «Весёлый праздник именин». Затем гостей ждут фольклорная программа «Испекли мы каравай», которую подготовил музейный ансамбль «Пушкинская деревня», и именинный пирог.

Те же, кто окажется в этот день в Святогорье, смогут принять участие в богослужении в Георгиевском храме на городище Воронич. В 8:30 здесь начнут часы, а в 9:00 — литургию. Желающие приехать в храм из посёлка Пушкинские Горы смогут воспользоваться музейным транспортом, который отправится от музейного Научно-культурного центра на бульваре Гейченко, 1 в 8:30.