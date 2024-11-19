Региональный Кубок защитников Отечества пройдёт в Псковской области 27 и 28 ноября

17:08, 19 ноября 2024, ПАИ

27 и 28 ноября в Пскове пройдёт региональный Кубок защитников Отечества, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники встречи будут соревноваться в армрестлинге, пауэрлифтинге, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе и волейболе сидя. Площадками станут СК «Олимп», стадион «Машиностроитель» и стрелковый тир ДОСААФ.

На соревнования приглашаются участники СВО в статусе ветеранов боевых действий с инвалидностью (или в стадии получения инвалидности), действующие и уволенные военнослужащие.

Своё участие также подтвердили команды ветеранов спецоперации из Владимирской и Вологодской областей и Санкт-Петербурга.

Основными задачами проведения соревнований являются популяризация спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Псковской области, вовлечение ветеранов СВО с инвалидностью в паралимпийское движение, укрепление здоровья и повышение уровня физического развития участников.

По результатам регионального этапа состязаний будут отобраны спортсмены, которые примут участие в окружных кубках защитников Отечества в 2025 году.

Заявки на участие принимаются на почту veteransvo-pskov@mail.ru до 21 ноября.

Организаторами турнира являются комитет по спорту Псковской области, филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области и региональная ассоциация ветеранов СВО. Мероприятие состоится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».