С марта 2025 года отдельные сотрудники получат незапланированное повышение заработной платы

08:37, 20 ноября 2024, ПАИ

С 1 марта 2025 года в Трудовом кодексе появится понятие наставничества в сфере труда. О том, кто может получить это звание и как будет оплачиваться наставничество, рассказала менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы Юникон Елена Ситникова агентству «Прайм».

Статья 351.8 Трудового кодекса об особенностях регулирования труда работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда, вступает в силу с марта.

По словам эксперта, наставничество предполагает выполнение работником обязанностей по поручению работодателя на основании письменного согласия. Эти обязанности включают помощь другому работнику в овладении навыками работы на производстве и (или) рабочем месте по профессии, полученной или получаемой этим работником.

С марта, как предполагается, размеры выплат для сотрудников государственных учреждений будут закреплены определённым нормативным правовым актом. В то же время для работников коммерческих организаций выплаты будут регулироваться коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами.

Юрист поясняет, что содержание и форма выполнения работы по наставничеству, а также размеры и условия выплат за неё должны быть включены в трудовой договор наставника или в дополнительное соглашение к нему. При установлении таких выплат работодатели будут учитывать содержание и (или) объём работ по наставничеству и опираться на действующие у них системы оплаты труда.