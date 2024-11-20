Губернатор Псковской области: План противников России трещит по швам
План противников России трещит по швам, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пленарной сессии на Пятом международном медиафоруме в Пскове, передает корреспондент ПАИ.
Россию не удалось смять экономически, не удалось изолировать и не удаётся и не удастся победить на поле боя, подчеркнул Михаил Ведерников.
«А самое главное – нас не удалось раскачать изнутри. Убедительная победа нашего президента на выборах этой весной – главное тому подтверждение», – отметил губернатор.
Дальнейшие попытки гнуть ту же стратегию, что и раньше, для недружественных стран означают просто потерю лица, поэтому вектор постепенно и меняется, заключил он.
Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.
В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из Северо-Западного и Центрального федеральных округов, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.
Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».
Со всеми новостями с медиафорума можно ознакомиться в нашем специальном сюжете.
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