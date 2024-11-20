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Общество

О судьбе сельца Михайловского расскажут на онлайн-лекции Пушкинского заповедника

Государственный Пушкинский заповедник предлагает всем любителям русской литературы и истории сегодня, 20 ноября, присоединиться к онлайн-лекции «Судьба сельца Михайловского после смерти А. С. Пушкина (1837–1899 годы)». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Елена Абдулаева. На дерновом диване (2017 год) из серии рисунков «Весна в Пушкинском заповеднике». Из собрания «Михайловского»

Подготовил и проведёт лекцию экскурсовод Пушкинского заповедника Дмитрий Григорьев. Разговор пойдёт и о заботах вдовы поэта о сохранении Михайловского за детьми, и о судьбе владений Пушкиных в эпоху реформ Александра II, и о том, как имение, связанное с именем русского гения, всем миром выкупали в государственную собственность, а также о многом другом.

Как уточнили в музее, публичная лекция из Пушкиногорья предназначена специально для посетителей лектория, который вот уже без малого шесть лет, с января 2019 года, работает на базе виртуального представительства Пушкинского заповедника в «Доме Языкова» – филиале Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. Однако подключиться к разговору традиционно может любой пользователь интернета.

В музее также рассказали, что темы, которые выбирают пушкиногорские музейщики для своих ежеквартальных лекций, чрезвычайно разнообразны. К примеру, в разные годы среди них были такие как: «Себя как в зеркале я вижу…». Автопортреты и портреты А. С. Пушкина в экспозициях музея-усадьбы «Михайловское», «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «У них на масленице жирной водились русские блины». Кулинарные предпочтения в пушкинское время», «Письма и записки в романе А. С. Пушкина «Дубровский», многие другие.

Онлайн-лекцию о судьбе сельца Михайловского после смерти Пушкина начнут в 12:00 по московскому времени. Ссылка на трансляцию традиционно появится примерно за час до начала лекции в официальном сообществе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».

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