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Экономика

Первое чтение проекта бюджета Псковской области на следующий год пройдёт 28 ноября

Первое чтение проекта областного бюджета на 2025 год и последующие периоды состоится 28 ноября – на эту дату Совет Собрания назначил проведение 39-й сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Спикер регионального парламента Александр Котов проинформировал коллег, что в Собрание поступил пакет законопроектов, связанных с работой над бюджетом следующего года. Речь идёт в том числе об изменениях в законы, регулирующие межбюджетные отношения и методику расчёта субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных полномочий в сфере образования. Совет Собрания включил эти вопросы в проект повестки предстоящей сессии.

Вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков обратился к коллегам из всех фракций с просьбой принять активное участие в бюджетном процессе: «После принятия проекта бюджета в первом чтении предполагается создание согласительной комиссии. Традиционно в её состав входят представители всех политических партий. Прошу заранее определить кандидатуры, чтобы нам сразу активно начать работать над бюджетными параметрами ко второму чтению».

В дополнение Александр Котов напомнил ещё об одной сложившейся практике – перед вторым чтением проекта бюджета в Собрании традиционно проходят консультации губернатора с фракциями. По договорённости с Михаилом Ведерниковым такие встречи состоятся и в этом году.

В связи с предстоящей работой над главным финансовым документом региона Совет Собрания принял решение не проводить до конца года парламентские часы. «Обсуждение бюджетных вопросов займёт много времени, а на январь – пожалуйста, готовьте предложения. У меня, кстати, возникла идея рассмотреть в рамках парламентского часа вопрос о системе высшего образования в нашем регионе – обо всём, что связано с деятельностью ПсковГУ. У нас там много разных новшеств», – поделился с коллегами Александр Котов, предложив депутатам посетить новый учебно-лабораторный корпус медицинского факультета псковского университета.

Совет Собрания утвердил проект повестки ноябрьской сессии из 24 вопросов.

39-я сессия регионального парламента пройдёт в актовом зале правительства Псковской области. Прямая трансляция заседания будет вестись на официальном сайте и в пабликах Собрания.

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