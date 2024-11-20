Зарплата педиатров растёт в Псковской области – эксперты

12:47, 20 ноября 2024, ПАИ

Псковские работодатели нарастили возможный доход педиатров до 60 тысяч рублей, пишет hh.ru.

Российские работодатели с января по октябрь 2024 года разместили около 12 тысяч вакансий для педиатров. Лидерами по спросу стали Москва с приростом объявлений в 14 %, Московская область с увеличением количества запросов на 11 %, а также Санкт-Петербург, где поиск педиатров среди работодателей стал больше на 7 %. Псковская область в список не вошла, а востребованность сотрудников этой профессии и вовсе упала на 21 %, однако доход специалистов вырос на 3 % – до 60 тысяч рублей.

В общем и целом возможный доход педиатров по стране вырос на 28 %, а именно – на 18,6 тысячи рублей. Северные регионы оказались наиболее «богатыми» на зарплаты. Так, в Магаданской области она достигла 145 тысяч рублей, в ЯНАО – 140 тысяч рублей и на Камчатке – 120 тысяч рублей.

Напомним, что недавно сразу четыре молодых врача-педиатра пришли работать в Псковскую детскую городскую поликлинику.