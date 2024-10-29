Сразу четыре молодых педиатра пришли работать в Псковскую детскую городскую поликлинику

19:53, 29 октября 2024, ПАИ

В Псковскую детскую городскую поликлинику пришли работать сразу четыре молодых врача-педиатра. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Мария Гаращенко в своём Telegram-канале.



Фото: Из Telegram-канала Марины Гаращенко



Фото: Из Telegram-канала Марины Гаращенко



Фото: Из Telegram-канала Марины Гаращенко



Фото: Из Telegram-канала Марины Гаращенко







Среди новых специалистов – Никита Безродных. Он окончил Иркутский государственный медицинский университет и клиническую ординатуру в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова. Молодой врач уже имеет небольшой опыт работы в должностях от медбрата до врача кабинета неотложной помощи и педиатра в медицинских организациях Иркутска и Санкт-Петербурга.

Ещё один специалист – Диана Балыкова. Она окончила Казанский государственный медицинский университет, а во время учёбы подрабатывала санитаркой, медицинской сестрой приёмного отделения в Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора А. Ф. Агафонова.

В Псковскую детскую городскую поликлинику пришла работать также молодая семья врачей – Ирина и Михаил Плотниковы. Ирина Плотникова – псковичка, окончила Смоленский государственный медицинский университет. Её муж, также выпускник Смоленского медуниверситета, завершил обучение в клинической ординатуре. Во время учёбы Михаил Плотников для студенческого издания написал научную статью «Клинический случай аутоиммунного гепатита у ребёнка 8 лет».

«Все молодые врачи уже работают пару месяцев и успели освоиться. Мы всегда рады притоку молодых специалистов, особенно в детском здравоохранении», – отметила Марина Гаращенко.