Сразу четыре молодых педиатра пришли работать в Псковскую детскую городскую поликлинику
В Псковскую детскую городскую поликлинику пришли работать сразу четыре молодых врача-педиатра. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Мария Гаращенко в своём Telegram-канале.
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Фото: Из Telegram-канала Марины Гаращенко
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Фото: Из Telegram-канала Марины Гаращенко
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Фото: Из Telegram-канала Марины Гаращенко
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Фото: Из Telegram-канала Марины Гаращенко
Среди новых специалистов – Никита Безродных. Он окончил Иркутский государственный медицинский университет и клиническую ординатуру в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова. Молодой врач уже имеет небольшой опыт работы в должностях от медбрата до врача кабинета неотложной помощи и педиатра в медицинских организациях Иркутска и Санкт-Петербурга.
Ещё один специалист – Диана Балыкова. Она окончила Казанский государственный медицинский университет, а во время учёбы подрабатывала санитаркой, медицинской сестрой приёмного отделения в Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора А. Ф. Агафонова.
В Псковскую детскую городскую поликлинику пришла работать также молодая семья врачей – Ирина и Михаил Плотниковы. Ирина Плотникова – псковичка, окончила Смоленский государственный медицинский университет. Её муж, также выпускник Смоленского медуниверситета, завершил обучение в клинической ординатуре. Во время учёбы Михаил Плотников для студенческого издания написал научную статью «Клинический случай аутоиммунного гепатита у ребёнка 8 лет».
«Все молодые врачи уже работают пару месяцев и успели освоиться. Мы всегда рады притоку молодых специалистов, особенно в детском здравоохранении», – отметила Марина Гаращенко.
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Сразу четыре молодых педиатра пришли работать в Псковскую детскую городскую поликлинику
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