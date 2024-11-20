Годовая инфляция в Псковской области в октябре продолжила замедляться

14:43, 20 ноября 2024, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в октябре 2024 года продолжила замедляться и составила 7,64% после 7,74% в сентябре. Годовой темп прироста цен в регионе остался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,90%) и по России в целом (8,54%). Основной причиной замедления инфляции в Псковской области стало расширение предложения ряда продовольственных товаров, сообщили ПАИ в псковском отделении Банка России.

В октябре годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился до 6,56% после 7,40% в сентябре. Урожай тепличных овощей в целом по стране увеличился, их предложение выросло. По этой причине в регионе в октябре помидоры подешевели в годовом сопоставлении после роста цен на них в сентябре. При этом цены на овощи отличаются повышенной волатильностью.

Увеличение объёмов производства у российских птицефабрик привело к расширению предложения их продукции на внутреннем рынке. В результате в октябре цены на куриное мясо в годовом сопоставлении стали снижаться быстрее.

Региональные свиноводческие хозяйства нарастили объёмы производства. Как следствие, предложение свинины увеличилось, а годовой рост цен на неё в октябре замедлился.

Благодаря наращиванию импортных поставок увеличилось предложение куриных яиц. Поэтому цены на них в октябре выросли в годовом сопоставлении меньше, чем месяцем ранее.

В октябре годовой темп прироста цен на непродовольственные товары увеличился до 5,80% после 5,34% в предыдущем месяце.

Эффект низкой сравнительной базы прошлого года стал основной причиной ускорения годового роста цен на моторное топливо: в октябре 2023 года по сравнению с сентябрём бензин дешевел из-за вступивших в силу ограничений на экспорт и возврата полных параметров демпфера. В этом году цены за месяц немного повысились из-за некоторого сокращения его предложения на внутреннем рынке.

В октябре 2024 года спрос на автомобили с пробегом вырос. Это связано с частичной переориентацией спроса в этот сегмент из-за увеличения стоимости новых машин, в том числе связанного с повышением утилизационного сбора. В результате цены на подержанные иномарки в октябре выросли сильнее в годовом сопоставлении, чем в сентябре.

Производители и поставщики автомобильных шин переносили в цены возросшие затраты, в том числе на сырьё и логистику. Как следствие, в октябре шины подорожали в годовом сопоставлении больше, чем в сентябре.

Годовой темп прироста цен на услуги в октябре увеличился до 11,62% после 11,27% в сентябре.

Спрос на путешествия внутри страны вырос. По этой причине сезонное снижение цен на отдых на Черноморском побережье в октябре 2024 года по сравнению с сентябрём было меньше, чем год назад. Поэтому отдых на этом направлении в октябре подорожал в годовом сопоставлении после снижения цен на него месяцем ранее.

В октябре 2024 года были проиндексированы тарифы на услуги городского транспорта в регионе. Годом ранее индексация не проводилась. В результате в годовом выражении рост цен на услуги пассажирского транспорта в октябре этого года ускорился.

Годовая инфляция в России, по данным Росстата, сократилась до 8,54% (в сентябре – 8,63%). В октябре месячный рост цен замедлился по сравнению с сентябрём, это связано в основном с удешевлением услуг туризма и транспорта. Однако устойчивые показатели инфляции, наоборот, возросли. Это свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Требуется дополнительная жёсткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году. Годовая инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, до 4,0% – в 2026 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.