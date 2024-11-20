Мошенник украл у псковича более восьми миллионов рублей

15:03, 20 ноября 2024, ПАИ

Мошенник украл у псковича более восьми миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Из материалов дела следует, что неизвестный позвонил псковичу через мессенджер Telegram и настоятельно рекомендовал перевести деньги на «безопасный» счёт.

В итоге пскович лишился более восьми миллионов рублей.

Следственное управление УМВД России по Пскову возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Прокурор города признал законным процессуальное решение следственного органа о возбуждении уголовного дела.