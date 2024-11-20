Мошенник украл у псковича более восьми миллионов рублей
Мошенник украл у псковича более восьми миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Из материалов дела следует, что неизвестный позвонил псковичу через мессенджер Telegram и настоятельно рекомендовал перевести деньги на «безопасный» счёт.
В итоге пскович лишился более восьми миллионов рублей.
Следственное управление УМВД России по Пскову возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Прокурор города признал законным процессуальное решение следственного органа о возбуждении уголовного дела.
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