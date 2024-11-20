Калининград и Минеральные Воды: псковичи могут планировать авиаперелёты на 2025 год уже сейчас
Псковичи могут планировать авиаперелёты на 2025 год уже сейчас, сообщает телеграм-канал аэропорта в Пскове.
В продажу поступили авиабилеты на весну и лето по следующим направлениям:
- Минеральные Воды – Псков / Псков – Минеральные Воды;
- A44006/4005 Псков – Калининград / Калининград – Псков;
- A44106/4105 Псков – Калининград / Калининград – Псков;
- A46125/6126 Минеральные Воды – Псков / Псков – Минеральные Воды.
Актуальное расписание, авиабилеты и дополнительные услуги можно найти на официальном сайте компании-перевозчика «Азимут».
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