Калининград и Минеральные Воды: псковичи могут планировать авиаперелёты на 2025 год уже сейчас

14:54, 20 ноября 2024, ПАИ

Псковичи могут планировать авиаперелёты на 2025 год уже сейчас, сообщает телеграм-канал аэропорта в Пскове.

В продажу поступили авиабилеты на весну и лето по следующим направлениям:

- Минеральные Воды – Псков / Псков – Минеральные Воды;

- A44006/4005 Псков – Калининград / Калининград – Псков;

- A44106/4105 Псков – Калининград / Калининград – Псков;

- A46125/6126 Минеральные Воды – Псков / Псков – Минеральные Воды.

Актуальное расписание, авиабилеты и дополнительные услуги можно найти на официальном сайте компании-перевозчика «Азимут».