Итоги первого тура олимпиады «Софиум» подвели в Псковской области

16:21, 20 ноября 2024, ПАИ

Итоги первого тура регионального этапа Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права «Софиум» подвели в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Проверить свои знания в области избирательного права и избирательного процесса решились 63 старшеклассника Псковской области.

Победителями первого тура стали ученица 10 класса школы № 2 Пскова Виктория Петрова, ученица 10 класса Усвятской средней школы Анастасия Калинина и ученица 11 класса Гдовской школы Анастасия Созина.