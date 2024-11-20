Итоги первого тура олимпиады «Софиум» подвели в Псковской области
Итоги первого тура регионального этапа Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права «Софиум» подвели в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.
Проверить свои знания в области избирательного права и избирательного процесса решились 63 старшеклассника Псковской области.
Победителями первого тура стали ученица 10 класса школы № 2 Пскова Виктория Петрова, ученица 10 класса Усвятской средней школы Анастасия Калинина и ученица 11 класса Гдовской школы Анастасия Созина.
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