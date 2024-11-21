За невыплату алиментов псковича приговорили к лишению свободы

18:19, 21 ноября 2024, ПАИ

Приговором Псковского городского суда 38-летний житель Пскова признан виновным по уголовному делу в отношении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка неоднократно). Об этом ПАИ сообщили в суде.

Установлено, что с октября 2023 по апрель 2024 года осуждённый не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Общая сумма задолженности составила почти 700 тысяч рублей. Уважительных причин неуплаты алиментов не установлено.

По итогам рассмотрения дела, суд назначил мужчине наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, которое заменено на принудительные работы на тот же срок.