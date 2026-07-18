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Общество

Красногородский район отмечает 82-ю годовщину освобождения от захватчиков

Красногородский район был освобождён от немецко-фашистских захватчиков 18 июля 1944 года. Три долгих года длилась оккупация, оставившая глубокий след на этой земле, но даже во времена самых тяжелейших испытаний красногородцы продолжали сопротивляться, бороться с врагом и верить в Победу, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Изображение из канала Михаила Ведерников в MAX

В боях за район погибли более тысячи советских воинов, чьи имена высечены на мемориалах и братских могилах. Почти три тысячи уроженцев Красногородской земли пали на фронтах Великой Отечественной войны, защищая Родину от фашизма, отметил Михаил Ведерников.

Глава региона пожелал всем жителям Красногородского района крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо своей малой родины.

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