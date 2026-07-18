Противопожарный лесной центр проводит авиаразведку над лесами Псковской области

13:27, 18 июля 2026, ПАИ

Противопожарный лесной центр проводит плановую авиаразведку над лесами Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

«Если вы услышите звук самолета вблизи населённого пункта – не волнуйтесь», – призвал псковский губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что это штатная работа по предотвращению пожаров и обеспечению безопасности лесов.