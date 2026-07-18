Противопожарный лесной центр проводит авиаразведку над лесами Псковской области
Противопожарный лесной центр проводит плановую авиаразведку над лесами Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.
«Если вы услышите звук самолета вблизи населённого пункта – не волнуйтесь», – призвал псковский губернатор.
Михаил Ведерников подчеркнул, что это штатная работа по предотвращению пожаров и обеспечению безопасности лесов.
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