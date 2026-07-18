Месяцев праздник: народные традиции Афанасьева дня

13:50, 18 июля 2026, ПАИ

Память преподобного Афанасия Афонского чтят православные сегодня, 18 июля. На Руси в этот день отмечали Месяцев праздник, пишет портал calend.ru.

Вечером люди выходили на улицу и смотрели, как месяц «играет» в небе. Он мог «перебегать» с места на место, изменять цвет или прятаться за облака. Считалось, что так месяц празднует свой день.

Такая «игра» предвещала хороший урожай. Если месяц светил ясно, это сулило сухую и тёплую осень. На Руси верили, что если вечером понаблюдать за месяцем, то сил прибавится. Существовали и другие приметы: к примеру, скорые дожди предвещали облака, «жёлтые, как медь».