Официальный старт дан «Ёлке желаний»

20:25, 21 ноября 2024, ПАИ

В этом году организаторы акции «Елка желаний» расширили категории участников. Теперь подать заявку могут и дети из семей, которые были вынуждены покинуть свои дома в приграничных регионах, сообщил руководитель акции Тимур Сафин.

В этом году акция не только расширяет категории участников, но и изменит свою миссию. «Мы верим, что Новый год — это не только возможность исполнить желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но и шанс сделать доброе дело. Таким образом, «Ёлка желаний» становится платформой, объединяющей различные возможности адресной поддержки граждан», – отметили организаторы.

Также запускается специальный формат акции – «Праздник на стол». Его цель – помочь детям из малообеспеченных семей. Любой желающий может сделать благотворительное пожертвование на официальном сайте праздникнастол.рф в период с 21 ноября по 25 декабря. На собранные средства будут приобретены продуктовые сертификаты в «Пятёрочку» и переданы участникам перед Новым годом.

Приём заявок на «Ёлку желаний» продлится с 15 ноября по 20 декабря, снятие и исполнение желаний – с 5 декабря по 28 февраля.

Ранее сообщалось, что новогодние мечты 14 детей – воспитанников социальных учреждений Псковской области исполнил губернатор Михаил Ведерников в рамках региональной благотворительной акции «Ёлка желаний» в прошлом году.