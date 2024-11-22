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Общество

О пользе и вреде антибиотиков говорили в программе «Анамнез». Главное

Гостями программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» стали главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова, заведующая аптекой Псковской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Рудакова. Специалисты рассказали о вреде бесконтрольного приёма антибиотиков и об опасности антибиотикорезистентности.

Фото: ПАИ

Главное:

- 80% препаратов в аптеках Псковской области должны продаваться только по рецепту, но лазейки в законодательстве позволяют любителям лечиться самостоятельно и покупать их без рецепта.

- Антибиотики должны приниматься строго по назначению врача: 5, 7 или 10 дней. Бросать приём раньше нельзя.

- Схема и правила приема антибиотиков должны строго соблюдаться.

- Нельзя бросать прием антибиотиков на полпути, особенно если это ангина. Затаившиеся бактерии приведут к серьезным заболеваниям.

- Неправильное, бесконтрольное лечение антибиотиками приводит к резистентности (невосприимчивости бактерий к лекарству).

- Нередки случаи летального исхода у пациентов из-за антибиотикорезистентности.

- Пробиотики лучше пить после курса антибиотиков, а не во время.

- Смесь алкоголя и антибиотиков может привести к аллергии, проблемам с печенью, ЖКТ и даже к смерти.

- Многие заболевания лечатся только антибиотиками, и альтернативы им нет.

- Во время приёма антибиотиков стоит отказаться от жареной, солёной и острой пищи.

- Антибиотиков в мясе животных можно не бояться, они не выдерживают термической обработки.

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