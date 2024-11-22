Антибиотики важно принимать до конца курса – главврач из Пскова

14:45, 22 ноября 2024, ПАИ

Антибиотики важно принимать до конца курса, отметила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Кроме того, важна кратность приёма и время, когда пациент их пьёт. Запивать антибиотики нужно строго водой, а не чаем или молоком. И пейте их строго столько дней, сколько сказано. А побочные эффекты в виде, например, тошноты важно просто пережить», - предупредила Мария Отраднова.

Заведующая аптекой Псковской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Рудакова предупредила, что не стоит примерять на себя все побочные эффекты из аннотации к препарату. «Там чаще всего перечисляется буквально всё возможное, даже если эти «побочки» встречаются один раз на миллион», - отметила фармацевт.

Эксперты также напомнили, что чаще всего пробиотики назначаются после курса антибиотиков. «Это как минимум более логично, чем пить эти препараты одновременно», - добавила Мария Отраднова.