Псковский врач перечислила болезни, при которых не обойтись без антибиотиков

16:10, 22 ноября 2024, ПАИ

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова перечислила болезни, при которых не обойтись без антибиотиков. Речь об этом шла в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам специалиста, без антибиотиков не обойтись при стрептококковых инфекциях – отитах, ангинах, бактериальных гайморитах.

«Ангина вообще на первом месте в этом списке, так как если во время ангины не использовать антибиотики, то процент появления осложнений достигает 50. А осложнения после ангины – это артрит, порок сердца, ревматизм. Во время ангины вообще надо больше лежать и принимать антибиотики строго по часам. То же касается отитов, так как бактериальный отит может привести к тяжёлым осложнениям вплоть до потери слуха», - отметила Мария Отраднова.