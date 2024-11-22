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Общество

О необходимости защиты института семьи заявил Евгений Васильев

О необходимости защиты института семьи рассказал ПАИ главврач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев.

Фото: ПАИ

«Православные христиане называют семью малой церковью, так как это созидание Божье, а значит, это нужно защищать», – отметил он.

Евгений Васильев подчеркнул, что сейчас всё чаще люди предпочитают жить, не связывая себя узами брака, но за этим стоит безответственность за доверившегося тебе человека. «Для защиты узаконенного брака подключаются друзья и родители. А вот брак венчаный защищается самим Господом, и само слово «любовь» в переводе означает «люди Бога ведающие», – сказал он.

Врач также объяснил, что каждая семья проходит через определённые стадии, приходя в итоге к полному взаимопониманию и доверию.

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