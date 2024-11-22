Груз с пиломатериалами отправили псковским военным на передовую

17:49, 22 ноября 2024, ПАИ

Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области отправил на передовую очередную помощь, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Фура пиломатериалов для нужд военнослужащих была закуплена за счёт пожертвований неравнодушных граждан.

Штаб «Мы вместе» в Пскове продолжает собирать груз, который будет отправлен на фронт псковским военным. Все, кто хочет принять участие в сборе помощи, могут принести необходимое в Ресурсный центр добровольчества, который находится на улице Конной, 2 в Пскове.

Список необходимого для бойцов СВО можно посмотреть по ссылке vk.com/wall-99355935_12100.

Напомним, что центр добровольчества работает по будням с 9:00 до 18:00. Телефон для справок 8-931-901-00-82.