Груз с пиломатериалами отправили псковским военным на передовую
Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области отправил на передовую очередную помощь, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.
Фура пиломатериалов для нужд военнослужащих была закуплена за счёт пожертвований неравнодушных граждан.
Штаб «Мы вместе» в Пскове продолжает собирать груз, который будет отправлен на фронт псковским военным. Все, кто хочет принять участие в сборе помощи, могут принести необходимое в Ресурсный центр добровольчества, который находится на улице Конной, 2 в Пскове.
Список необходимого для бойцов СВО можно посмотреть по ссылке vk.com/wall-99355935_12100.
Напомним, что центр добровольчества работает по будням с 9:00 до 18:00. Телефон для справок 8-931-901-00-82.
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