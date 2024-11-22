193 млн рублей за недострой: до 10 лет тюрьмы грозит сотрудникам администрации Новосокольнического района за превышение полномочий

19:12, 22 ноября 2024, ПАИ

Прокуратура Новосокольнического района провела проверку соблюдения градостроительного законодательства, законодательства о закупках для муниципальных нужд, в том числе в сфере реализации нацпроектов, а также финансового законодательства в местной администрации. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что администрация района неправомерно перечислила подрядчику, который строил три многоквартирных дома в Новосокольниках, более 193 миллионов рублей за работы, которые фактически не были выполнены.

На основании материалов проверки, предоставленных прокуратурой, было возбуждено уголовное дело по статье 286 часть 3 пункт «е» Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает наказание за превышение должностных полномочий, совершённое из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности.

Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок от трёх до десяти лет с запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры района.