Дедовичской районной больнице исполнилось 80 лет

10:36, 23 ноября 2024, ПАИ

Дедовичской районной больнице исполнилось 80 лет со дня основания, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области











«За эти годы больница стала важной частью системы здравоохранения района, обеспечивая медицинскую помощь населению. В течение этих восьми десятилетий здесь работали высококвалифицированные специалисты, использовались новые методы диагностики и лечения», – отметили в комитете.

В честь круглой даты представитель регионального комитета вручил благодарственное письмо и сертификат на приобретение медицинского оборудования руководству больницы. Также были вручены почётные грамоты и благодарности сотрудникам.