Стерильность и квалификация врача: как псковичкам безопасно сделать уколы красоты

21:10, 23 ноября 2024, ПАИ

Потеря зрения, рубцы, синяки и отёки, неестественная мимика – к печальным последствиям может привести неправильный выбор косметолога. В последние годы, по словам специалистов, вырос интерес псковских женщин к услугам таких специалистов, сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Уколы красоты – это медицинские процедуры, следовательно, специалист обязательно должен иметь медицинское образование и повышать свою квалификацию», – рассказала врач – дерматолог-косметолог Регина Корнилова.

В индустрии красоты постоянно появляются новые препараты, и для оказания безопасной процедуры косметолог обязан изучить особенности новинки, а также работать только при наличии лицензии.

«Салон или косметолог должны работать официально. Если они работают официально, это означает, что у них есть государственное разрешение. Кроме того, ещё они имеют место прикрепления, то есть юридический адрес. И тогда у них есть ответственность за вас», – пояснила косметолог, основатель медицинского центра Наталия Дмитриева.

Косметолог обязан проводить процедуру строго по протоколу: собрать анамнез пациента, построить план лечения, проводить обязательную септическую обработку и дать рекомендации по домашнему уходу, отмечают специалисты.

«Мы сделали процедуру, отпустили пациента, а дальше наступает его зона ответственности. Есть ряд ограничений, много ситуационных вопросов», – подчеркнула Регина Корнилова.

Во время процедуры специалист обязан быть в маске, перчатках, халате и шапочке. Он должен показать, как вскрывает упаковку, что именно собирается вводить и в каком количестве. Кроме того, следует заранее запросить сертификат соответствия препарата и проверить его самостоятельно.

Каждая процедура проводится в специально оборудованном кабинете. Его комплектация прописана в соответствующем положении. Среди обязательных предметов – холодильник, обеззараживатель воздуха, бактерицидная лампа, стойки, шкафы, раковина и другое.

Также у процедур красоты есть противопоказания.

«Если вы чувствуете, что заболеваете или у вас выскочил герпес, не так себя чувствуете или вообще нет настроения, лучше не приходить и перезаписаться. Беременность и кормление грудью – тоже противопоказания практически для всех манипуляций, кроме уходовой косметологии», – предупредила Наталия Дмитриева.