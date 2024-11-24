День матери отмечают в России

09:00, 24 ноября 2024, ПАИ

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Символом дня стала незабудка, которая, по древним поверьям, обладает способностью напоминать о забытых близких.

Во многих субъектах Российской Федерации для матерей учреждены дипломы, медали, почётные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики, вручение которых также приурочено к этому празднику.

Во времена существования СССР многодетных матерей награждали медалью Материнства (за воспитание 5–6 детей), орденом «Материнская слава» (за воспитание 7–9 детей) и орденом «Мать-героиня» (за воспитание 10 и более детей). В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырёх и более детей, награждаются медалью ордена «Родительская слава», а семерых и более детей – орденом «Родительская слава». В 2022 году было учреждено звание «Мать-героиня», которое присваивается гражданке РФ, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся гражданами страны.