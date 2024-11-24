Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Концерт «Органные легенды Европы» пройдёт сегодня в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Органные легенды Европы» пройдёт в воскресенье, 24 ноября, в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове (Плехановский посад, 64). Мероприятие начнётся в 17:00, сообщили ПАИ организаторы.

Лейла Гамидова. Фото предоставили организаторы концерта

На концерте выступит студентка кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов Лейла Гамидова (орган).

На концерте прозвучит духовная музыка XVIII–XIX веков: произведения французского органиста и композитора-симфониста XIX века Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко Антонио Лучо Вивальди, немецких композиторов и органистов эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха и Дитриха Букстехуде, немецкого композитора и органиста-романтика XIX века Йозефа Габриэля фон Райнбергера.

Посетить концерт можно по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Продолжительность концерта – 60 минут без антракта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 ноября 2024

Новый храм освятили в Великих Луках
24 ноября 2024

Новогодние ёлки начнутся в Кремле 26 декабря
24 ноября 2024

Борис Елкин поздравил псковичек с Днём матери
24 ноября 2024

Названы три самых популярных вида мошенничества
24 ноября 2024

Рабочая суббота и 2 + 9: сколько дней продлятся новогодние выходные
24 ноября 2024

На новогодних каникулах поезд Москва — Санкт-Петербург будет следовать через Великие Луки
24 ноября 2024

Матвиенко: Для достижения результатов в демографии нужно десятилетие семьи
24 ноября 2024

Михаил Ведерников вручил награду «Мать-героиня» двум многодетным псковичкам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...