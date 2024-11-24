Концерт «Органные легенды Европы» пройдёт сегодня в Пскове

10:32, 24 ноября 2024, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Органные легенды Европы» пройдёт в воскресенье, 24 ноября, в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове (Плехановский посад, 64). Мероприятие начнётся в 17:00, сообщили ПАИ организаторы.

На концерте выступит студентка кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов Лейла Гамидова (орган).

На концерте прозвучит духовная музыка XVIII–XIX веков: произведения французского органиста и композитора-симфониста XIX века Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко Антонио Лучо Вивальди, немецких композиторов и органистов эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха и Дитриха Букстехуде, немецкого композитора и органиста-романтика XIX века Йозефа Габриэля фон Райнбергера.

Посетить концерт можно по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Продолжительность концерта – 60 минут без антракта.