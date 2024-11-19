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Соцсфера

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии увеличили в России

Закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год подписал президент России Владимир Путин. Теперь этот период составит 22,5 года – 270 месяцев. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Эта продолжительность была определена на основе статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин, достигших возраста 60 и 55 лет соответственно. Данные положения основаны на методике оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утверждённой постановлением Правительства России, отмечается в документе.

Добавим, что в 2021–2024 годах ожидаемый период выплаты накопительной пенсии был 22 года (264 месяца).

Ранее сообщалось, что президент подписал законы о штрафах за пропаганду чайлдфри, а также о списании долгов по кредитам для участников СВО.

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