Закон о списании долгов по кредитам для участников СВО подписал президент

18:18, 23 ноября 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет задолженности по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников специальной военной операции (СВО). Это условие будет действовать, если исполнительное производство вступило в силу до 1 декабря 2024 года, а контракт был заключён не ранее этой даты. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Закон устанавливает, что кредитные обязательства мобилизованных граждан, военнослужащих, проходящих службу по призыву в Вооружённых силах России и заключивших контракт на срок один год и более с 1 декабря 2024 года, а также их супругов будут прекращены. Это произойдёт в случае, если до указанной даты вступит в законную силу судебный акт о взыскании задолженности. Обязательства будут аннулированы в части, не превышающей десять миллионов рублей, начиная с момента заключения контракта. В этом случае также будет прекращено исполнительное производство.

Кроме того, исполнительное производство будет остановлено в случае гибели мобилизованного (контрактника или добровольца), объявления его умершим судом или признания его инвалидом I группы.

Закон уточняет перечень оснований для полного или частичного приостановления исполнительного производства в отношении граждан или индивидуальных предпринимателей. Это возможно, если такое лицо участвует в СВО, проходит службу в войсках Росгвардии или является сотрудником органов внутренних дел, которые оказывают помощь ФСБ РФ в регионах, прилегающих к зоне СВО.

При этом указанные основания не распространяются на требования по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, включая обязательства по возмещению вреда в связи со смертью кормильца, а также на требования имущественного характера, возникшие из-за коррупционных правонарушений.

Также предусмотрено, что на выплаты за участие в СВО может быть обращено взыскание при исполнении требований по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, включая требования о возмещении вреда в связи со смертью кормильца и требования имущественного характера, возникшие из-за коррупционных правонарушений.

Закон уточняет срок льготного периода для исполнения военнослужащими или членами их семей обязательств по кредитным договорам: он может соответствовать сроку мобилизации, сроку действия контракта или сроку участия военнослужащего в СВО с добавлением 180 дней.

Кроме того, уточняется срок возобновления исполнительного производства и исполнения исполнительных документов при возврате просроченной задолженности по кредитному договору – не ранее чем через 180 дней после устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления.

Закон начнёт действовать с 1 декабря 2024 года.