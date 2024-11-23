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Общество

Закон о штрафах за пропаганду чайлдфри подписал Владимир Путин

Закон, который вводит штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета на пропаганду идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри), подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России. Согласно им, штраф для должностных лиц будет от 100 тысяч 200 тысяч рублей, для физлиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Если же нарушения были совершены с использованием СМИ или интернета, штрафы увеличиваются. В частности, граждане должны будут заплатить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, должностные лица – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, а юрлица – от 1 миллиона до 4 миллионов рублей.

Если же нарушения коснутся несовершеннолетних, то штрафы составят от 200 тысяч до 400 тысяч рублей для должностных лиц, до 2 миллионов рублей для юрлиц и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для физлиц. При использовании СМИ или интернета в такой ситуации эти суммы также возрастут. В частности, гражданам предстоит заплатить от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, должностным лицам – от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, а юрлицам – от 2 миллионов до 5 миллионов рублей.

Иностранные граждане, которые будут пропагандировать идеологию чайлдфри, могут столкнуться со штрафами. Им также может грозить арест до 15 суток и административное выдворение из России.

В тексте закона уточняется: распространение информации и публичные действия, которые направлены на популяризацию монашества и соблюдение обета безбрачия (целибата), не считаются административным правонарушением, в случае если они основаны на внутренних правилах централизованных религиозных организаций или их структур.

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