Изменится расписание пригородного поезда Дно – Новосокольники

15:53, 24 ноября 2024, ПАИ

25 ноября изменится расписание пригородного поезда № 6511 Дно – Новосокольники, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Отправление от станции Дно в 8:00. Затем – по расписанию: Вязье – 8:17–8:18, Дедовичи – 8:48–8:50, Судома – 9:03–9:04, Плотовец – 9:15–9:16, Чихачево – 9:30–9:31, Ашево – 9:45–9:46, Лозовицы – 9:59–10:00, Сущево – 10:17–10:18, Загоскино – 10:31–10:32, Локня – 10:48–10:49, Стримовичи – 11:02–11:03, Самолуково – 11:19–11:20, Киселевичи – 11:46–11:47, Шубино – 11:59–12:00.

Прибытие на станцию Новосокольники в 12:15.