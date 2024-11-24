Призванные на службу в Росгвардию псковичи приняли военную присягу

10:02, 24 ноября 2024, ПАИ

В Ленинградской области военнослужащие бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии приняли военную присягу. Как сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства, в церемонии приняли участие призывники из Псковской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, республик Северная Осетия – Алания, Башкортостан.

Из Псковской области на службу в воинские части Росгвардии призвано более 30 молодых людей. Они прошли тщательный отбор, включавший оценку состояния здоровья и профессионально-психологическое тестирование.

Для многих юношей служба по призыву перспективна тем, что по её окончании они получат ряд льгот при поступлении в высшие учебные заведения Росгвардии и смогут пойти на контрактную службу в Управление Росгвардии по Псковской области.