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Общество

Призванные на службу в Росгвардию псковичи приняли военную присягу

В Ленинградской области военнослужащие бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии приняли военную присягу. Как сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства, в церемонии приняли участие призывники из Псковской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, республик Северная Осетия – Алания, Башкортостан.

Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Псковской области

Из Псковской области на службу в воинские части Росгвардии призвано более 30 молодых людей. Они прошли тщательный отбор, включавший оценку состояния здоровья и профессионально-психологическое тестирование.

Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Псковской области

Для многих юношей служба по призыву перспективна тем, что по её окончании они получат ряд льгот при поступлении в высшие учебные заведения Росгвардии и смогут пойти на контрактную службу в Управление Росгвардии по Псковской области.

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