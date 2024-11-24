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Общество

О взаимосвязи кофе и депрессии рассказал эксперт

О вреде и пользе кофе рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов, пишут «Известия».

По его словам, потребление от одной до трёх чашек кофе снижает риск развития диабета II типа, депрессии, деменции, заболеваний печени, сердечных заболеваний, инсульта. В частности, в кофе содержатся полезные антиоксиданты, снижающие воспаление и защищающие организм.

Кроме того, две-три чашки кофе снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но уже четыре и более чашек в день могут его увеличить.

По словам диетолога, стоит задуматься о снижении потребления кофе или об отказе от него, если человек тяжело просыпается без кофе и ощущает упадок сил, головную боль и другие подобные симптомы. Это указывает на то, что нервная и гормональная системы выдохлись и не могут нормально работать без постоянных вспомогательных средств.

При этом дальнейшая стимуляция кофеином только ухудшит выгорание и синдром отмены, а в будущем может привести к более серьёзным патологиям: к депрессии, тревожному расстройству. Кроме того, если человек не может сократить потребление или отказаться от кофе, то могут развиться тахикардия, скачки давления, тревожность и расстройства ЖКТ.

«Если вы здоровый активный человек, который и без кофе чувствует себя хорошо, он принесёт пользу в количестве 1–3 чашек в день. Любая зависимость – это плохо, поэтому если вы жить не можете без кофе, стоит принять рекомендации», – отметил Дмитрий Семирядов.

Он добавил, что гипертоникам не рекомендуется пить кофе, так как он повышает давление. Людям с заболеваниями ЖКТ и нарушениями микрофлоры тоже не следует его пить, так как кофе может усугублять эти проблемы.

«Лично я рекомендую не более одной-двух чашек в день. Больше, на мой взгляд, это ненужная нагрузка на нервную и гормональную системы, работа которых всё равно ускоряется», – заключил диетолог.

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