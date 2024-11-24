Почти 140 тысяч транспортных средств досмотрели на госгранице в Псковской области с начала года
Более 138 тысяч транспортных средств досмотрели на госгранице в Псковской области с начала года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Сотрудники ведомства осуществляют санитарно-карантинный контроль в отношении товаров, грузов, биологических, химических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения.
За десять месяцев было досмотрено более 138 тысяч транспортных средств и более восьми тысяч партий грузов.
По результатам контроля две партии пищевой продукции запретили ввозить в Россию или страну – участницу Таможенного союза. В отношении товара установили временную санитарную зону.
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