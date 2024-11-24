Самолёт компании «Азимут» загорелся при посадке в аэропорту Антальи
Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в аэропорту Антальи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на портал Airporthaber.
У самолёта при посадке загорелся двигатель. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
Из-за возгорания самолёт взлётно-посадочная полоса была временно закрыта, посадка и взлёт самолётов приостановлены. После осмотра техническими бригадами полосу откроют.
По данным портала, самолёт приземлялся при неблагоприятных погодных условий. Причины возгорания двигателя выясняются.
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