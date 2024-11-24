Самолёт компании «Азимут» загорелся при посадке в аэропорту Антальи

22:59, 24 ноября 2024, ПАИ

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в аэропорту Антальи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на портал Airporthaber.

У самолёта при посадке загорелся двигатель. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Из-за возгорания самолёт взлётно-посадочная полоса была временно закрыта, посадка и взлёт самолётов приостановлены. После осмотра техническими бригадами полосу откроют.

По данным портала, самолёт приземлялся при неблагоприятных погодных условий. Причины возгорания двигателя выясняются.