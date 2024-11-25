Следить сегодня за осадками советует народный календарь

07:57, 25 ноября 2024, ПАИ

Память патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в VI-VII веках, отмечается сегодня, 25 ноября, пишет calend.ru.

В это время на Руси заканчивались свадебные недели, а следующие браки заключали после зимы, на Масленицу или на Красную горку.

На Иоанна также следили за приметами погоды. Если в этот день выпадал снег или шел дождь, то ждали продолжительные оттепели. «Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется»; «Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож», – говорили в народе.

Кроме того, в этот день загадывали загадки про снег: «Скатерть бела весь свет одела»; «Бело покрывало на земле лежало. Лето пришло, оно все сошло»; «Белый Тихон с неба спихан, где пробегает – ковром устилает».