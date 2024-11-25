Блинчатый лёд образовался на реке Пскове
Блинчатый лёд образовался на реке Пскове. Лёд необычной формы замечен у берега неподалёку от Советского моста.
Обычно блинчатый лёд – одна из стадий ледостава. Приподнятые края и круглая форма льда образуются в результате трения и ударов отдельных кусков друг о друга.
Размеры льдин в зависимости от места их образования и конкретных погодных условий могут колебаться от 30 сантиметров до трёх метров в диаметре и до 10–15 сантиметров толщиной.
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