Блинчатый лёд образовался на реке Пскове

10:10, 25 ноября 2024, ПАИ

Блинчатый лёд образовался на реке Пскове. Лёд необычной формы замечен у берега неподалёку от Советского моста.

Обычно блинчатый лёд – одна из стадий ледостава. Приподнятые края и круглая форма льда образуются в результате трения и ударов отдельных кусков друг о друга.

Размеры льдин в зависимости от места их образования и конкретных погодных условий могут колебаться от 30 сантиметров до трёх метров в диаметре и до 10–15 сантиметров толщиной.