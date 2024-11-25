Спектакль «Нос» покажет в Пскове Санкт-Петербургский ТЮЗ имени Брянцева

17:00, 25 ноября 2024, ПАИ

Завершит программу «Кулов-феста» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 16 декабря Санкт-Петербургский театр юных зрителей имени А. А. Брянцева. Театр покажет заметную премьеру прошлого сезона «Нос» по повести Николая Гоголя, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Спектакль Тимура Кулова вошёл в лонг-лист национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» как значимый спектакль сезона 2022–2023 годов. Особо экспертным советом премии была отмечена актриса Анна Лебедь за исполнение роли Ковалева без носа. Спектакль также номинировался на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» как лучший спектакль малой формы, а также за лучшую работу режиссёра, актёрский дуэт (Анна Лебедь и Дмитрий Ткаченко) и роль второго плана (Никита Остриков). Спектакль – обладатель приза «Бронзовый беркут» на V Международном фестивале «Те-ART-Кокше» (Кокшетау, Казахстан).

Герои спектакля живут в холодном весеннем Петербурге. Каждый из них застрял в некоей матрице своего бытия и никак не может оттуда вырваться. Цирюльник Иван Яковлевич смертельно боится своей жены, штаб-офицерша Подточина переживает, что Ковалев не женится на её дочке, а майор Ковалёв вместе с носом теряет свою значимость, а с ней и смысл жизни. Но каждый из этих персонажей мечтает и тоскует по любви и человеческому теплу, ищет их и не находит.

Абсурдистская и фантастическая повесть Николая Гоголя о майоре Ковалеве, потерявшем собственный нос, в трактовке режиссёра Кулова стала историей о несчастных и одиноких людях, не способных противостоять жизненным испытаниям, и о тайной силе, во власти которой они оказываются.

Спектакль доступен по «Пушкинской карте». Для зрителей старше 16 лет.

После успеха «Носа» Тимур Кулов был приглашён на работу в ТЮЗ имени А. А. Брянцева в качестве штатного режиссёра, а также выпустил ещё один спектакль в Северной столице в театре «Суббота».

Напомним, с 11 по 16 декабря Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина проведёт «Кулов-фест» – фестиваль, посвящённый творчеству молодого заметного постановщика Тимура Кулова. В «Кулов-фесте» примут участие Санкт-Петербургский ТЮЗ имени А. А. Брянцева, Акмолинский русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан), Казанский татарский ТЮЗ имени Г. Кариева, Буинский драматический театр (Татарстан, Буинск).