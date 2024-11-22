Улицы Ипподромную, Маргелова, Горького и Крестовское шоссе отремонтируют в Пскове

17:47, 25 ноября 2024, ПАИ

Проект бюджета Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении обсудили депутаты гордумы на совместном заседании комитетов, которое состоялось сегодня, 25 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Среди крупных проектов – ремонт участков Крестовского шоссе, улицы Ипподромной, Генерала Маргелова и Максима Горького.

Также планируется отремонтировать тротуары на улице Госпитальной. Помимо этого, отремонтируют улицы Некрасова, Пожиговскую, мост Александра Невского, проезд от улицы Яна Райниса до улицы Южной.

Кроме того, запланирован ремонт бывшего здания ПИЛГ на улице Юбилейной, 56.

Как заметил глава Пскова Борис Елкин, возможен также капремонт школы № 13 и одного из детских садов.

«Пока федеральных денег нет и бюджет меньше, ко второму чтению суммы будут откорректированы, в том числе по программе «Формирование комфортной городской среды», – сказал он и отметил, что сумма будет та же, что и в предыдущем году.

29 ноября в Городском культурном центре Пскова состоятся слушания по бюджету в первом чтении, уточнила председатель профильного комитета Псковской городской Думы Юлия Пожидаева. «В течение семи дней мы будем формировать таблицу поправок», – подчеркнула депутат.