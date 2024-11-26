Всемирный день информации отмечается 26 ноября

07:01, 26 ноября 2024, ПАИ

26 ноября отмечается Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации, сообщает calend.ru. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации, а сам праздник был официально зарегистрирован органами ЮНЕСКО в 1994 году.

Информация, в широком смысле, — сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным, письменным или каким-либо другим способом (например, с помощью условных сигналов, с использованием технических средств), а также сам процесс передачи или получения этих сведений.

Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. А с середины XX века в результате социального прогресса и бурного развития науки и техники роль информации неизмеримо возросла. Объем информации в мире увеличивается постоянно. По некоторым оценкам, за последние 30 лет человечеством создано столько же информации, сколько за три предшествующих тысячелетия.

Интернет глубоко проник в жизнь людей, позволяя работать, учиться, общаться и получать доступ к информации и развлечениям практически из любого места на планете. Мировой тенденцией последних лет стала модернизация телевещания с помощью перехода на цифровые технологии, развитие высокоскоростного интернета и мобильной связи. Одним из важнейших направлений информатизации российского общества является развитие интернет-технологий во многих отраслях жизнедеятельности человека и общества в целом.

Кроме этого, происходит и лавинообразное нарастание массы разнообразной информации, получившее название информационного взрыва, а здесь уже недалеко и до информационного стресса.

В последнее время психологи заговорили о том, что неумение пользоваться информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вернее контролировать ее качество и объем, приводит к так называемому информационному стрессу, что может быть чревато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровьем.