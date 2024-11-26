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Эксперты советуют очищать чайник от накипи раз в три месяца

Чайник необходимо очищать от накипи каждые 300 кипячений или спустя 3-4 месяца, советуют эксперты. В регионах, где вода особенно жёсткая, чистить чайник нужно ещё чаще, пишет Gazeta.ru.

В идеале следует удалять накипь каждый месяц или действовать по обстоятельствам, по мере обнаружения налета. Делать это лучше не откладывая, так как спустя время удалить налёт будет сложнее.

С налетом легко справится лимонная кислота: достаточно вскипятить чайник, добавив несколько ложек «лимонки». Затем необходимо слить эту воду и можно пользоваться чайником снова.

Жесткость воды определяется концентрацией растворенных в воде минералов - кальция и магния, железа и марганца. Если их много, вода портит бытовые приборы и вредит здоровью.

Для самостоятельной проверки жесткости можно использовать тест-полоски, которые после погружения в воду сравниваются по цвету с прилагаемой шкалой.

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