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«Монополия» по-великолукски: житель города на Ловати вместе с друзьями создал новую версию популярной игры

Великолучанин Денис Липукамп вместе с друзьями создал собственную версию игры «Монополия» и посвятил её родному городу. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

«Монополия» по-великолукски: новая версия популярной игры. Фото здесь и далее: Денис Липукамп

«Мы с друзьями часто играли в обычную, стандартную «Монополию», но однажды во время игры мне пришла в голову мысль: почему бы не создать версию про Великие Луки? Ведь у нас в городе довольно много заводов и различных магазинов», – рассказал великолучанин.

Уже на следующий день начался процесс подготовки первой пробной версии игры. Главным было, как отметил Денис, придумать картинку игрового поля. Тогда решили взять всем знакомый вид с крепости на город. Однако все красивые фотографии с такого ракурса были сделаны днём, поэтому пришлось своими руками сделать ночную копию снимка.

Друзьям хотелось проявить фантазию и добавить городу немного небоскрёбов. По словам Дениса Липукампа, это было довольно сложно. «Мы несколько раз полностью переделывали картинку, и в итоге у нас получился знакомый каждому великолучанину вид с крепости, но не просто на обычный пятиэтажный город Великие Луки, а на Великие Луки будущего – большой процветающий мегаполис», – сказал Денис Липукамп.

Затем на главное поле поместили символ города – воздушные шары. Однако и здесь пришлось проявить смекалку. Поскольку ночных шаров в форме сердца не бывает, друзья сгенерировали их с помощью нейросетей.

Валюту сделали пяти номиналов, каждый из которых по-своему уникален. Как подчеркнул великолучанин, на проект и создание каждого номинала уходило порядка недели.

Чтобы определить подходящие материал и размер, игровое поле печатали пять раз. «Шестая версия получилась идеальной во всех отношениях, и было принято решение оставить именно её», – рассказал один из создателей.

В отличие от обычной «Монополии», в этой версии игры представлены великолукские компании, конюшня в Баландино. В ней можно ставить ставки и выигрывать круглую сумму. Также есть различия и в правилах: при открытии предприятия у игрока появляется определённый бонус. Например, если купить все салоны красоты города, то можно только один раз за всю игру отнять у конкурента одну любую карточку.

«В игре с юмором представлены события, которые известны каждому великолучанину», – поделился Денис Липукамп.

Ещё одно нововведение – жульничество. Теперь это делать разрешается, однако если кто-то из игроков вас заметит, то путём голосования будет выбрана одна из трёх мер пресечения: отправка в тюрьму на три хода, назначение штрафа или конфискация одной компании.

Как считают создатели, такое инновационное решение добавит реалистичности игре.

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