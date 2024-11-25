Лесозавод «Судома» в Псковской области вышел на докризисный объём производства

22:51, 25 ноября 2024, ПАИ

Лесозавод «Судома» в Дедовичском районе Псковской области вышел на докризисный объём производства. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

«Объёмы производства вернулись к докризисному уровню. Чтобы справиться с потоком заказов, мы перевели леспопильный цех на четырёхсменный график работы», – рассказал генеральный директор лесозавода «Судома» Алексей Чеглаков.

До 2022 года 70 % продукции импортировалось в Европу, в нынешних условиях ключевыми для «Судомы» стали азиатские и ближневосточные рынки. Также среди партнёров – страны Северной Африки, Узбекистан, Индия и Гонконг. На внутренний рынок страны направлено 15 % производимой продукции.

С резким ростом объёмов выпускаемой продукции остро встал кадровый вопрос. Отмечается, что предприятию не хватает операторов установок и линий обработки, а также укладчиков пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, контролёров качества продукции деревообрабатывающих производств, инженера по АСУ ТП, слесаря по КИПиА, электромонтёра по обслуживанию электроустановок и электрогазосварщика.

Лесоперерабатывающий комплекс, по словам руководителя ЛПК SHELON Василия Калиниченко, продолжает работу над увеличением глубины переработки сырья и расширением ассортимента изделий.

«Настрой у нас позитивный: мы провели огромную работу для выхода на новые рынки, постепенно расширяем портфель контрактов. В наших планах – наращивать поставки других видов продукции», – подчеркнул Василий Калиниченко.