Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Лесозавод «Судома» в Псковской области вышел на докризисный объём производства

Лесозавод «Судома» в Дедовичском районе Псковской области вышел на докризисный объём производства. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

«Объёмы производства вернулись к докризисному уровню. Чтобы справиться с потоком заказов, мы перевели леспопильный цех на четырёхсменный график работы», – рассказал генеральный директор лесозавода «Судома» Алексей Чеглаков.

До 2022 года 70 % продукции импортировалось в Европу, в нынешних условиях ключевыми для «Судомы» стали азиатские и ближневосточные рынки. Также среди партнёров – страны Северной Африки, Узбекистан, Индия и Гонконг. На внутренний рынок страны направлено 15 % производимой продукции.

С резким ростом объёмов выпускаемой продукции остро встал кадровый вопрос. Отмечается, что предприятию не хватает операторов установок и линий обработки, а также укладчиков пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, контролёров качества продукции деревообрабатывающих производств, инженера по АСУ ТП, слесаря по КИПиА, электромонтёра по обслуживанию электроустановок и электрогазосварщика.

Лесоперерабатывающий комплекс, по словам руководителя ЛПК SHELON Василия Калиниченко, продолжает работу над увеличением глубины переработки сырья и расширением ассортимента изделий.

«Настрой у нас позитивный: мы провели огромную работу для выхода на новые рынки, постепенно расширяем портфель контрактов. В наших планах – наращивать поставки других видов продукции», – подчеркнул Василий Калиниченко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 ноября 2024

Как заявить о своём бизнесе, рассказала основательница школы английского языка
25 ноября 2024

Какие преимущества даёт открытие бизнеса без франшизы, рассказали псковичам
25 ноября 2024

Новый налоговый режим для малого бизнеса могут установить в Псковской области
25 ноября 2024

О преимуществах хранения денег с программой долгосрочных сбережений рассказал эксперт
25 ноября 2024

Вопрос об исполнении бюджета Пскова за 9 месяцев года обсудили депутаты гордумы
25 ноября 2024

Основательница псковской школы английского языка станет гостьей программы «Бизнес-ланч»
25 ноября 2024

О программе долгосрочных сбережений рассказали псковичам
25 ноября 2024

Пособие по беременности вырастет в России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...