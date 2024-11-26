Органный концерт «Два мастера. Бах и Букстехуде» пройдёт в Пскове 1 декабря

10:58, 26 ноября 2024, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Два мастера. Бах и Букстехуде» состоится в воскресенье, 1 декабря, в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове (улица Плехановский Посад, 64). Мероприятие начнётся в 17:00, сообщили ПАИ организаторы.

На концерте выступит петербуржская органистка, выпускница и магистр Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных органных конкурсов Светлана Фурник.

На органном концерте «Два мастера. Бах и Букстехуде» прозвучат лучшие духовные произведения самых главных немецких композиторов и органистов эпохи барокко – Иоганна Себастьяна Баха и Дитриха Букстехуде.

Посетить концерт можно по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта.